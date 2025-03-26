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Зеленський наголосив на важливості зустрічі з Трампом
Президент України Володимир Зеленський та президент США Дональд Трамп фото з відкритих джерел Президент України Володимир Зеленський заявив, що для нього важливо зустрітися з президентом […]
Зеленський сказав, хто у 2022 році мав стати президентом України за ультиматумом Путіна
Як відомо, Віктора Медведчука затримали 12 квітня 2022 року після втечі з-під домашнього арешту, де він перебував за підозрою у державній зраді колаж: glavcom.ua «Вони […]
Наступна зима стане вирішальною для України – президент
- Микола Завтрогляд
- 31 Жовтня, 2024
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Український лідер наголосив, що є партнери, які досі не виконали свої зобов’язання перед Україною скріншот з відео За словами президента, Україну чекає третя зима з […]