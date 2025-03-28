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МЗС України відреагувало на публікацію про «мирний план» від команди Трампа
- Микола Завтрогляд
- 8 Листопада, 2024
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Україна підписала з Британією та Литвою меморандум щодо боротьби з торгівлею вкраденим зерном
Міністр аграрної політики Віталій Коваль разом з британським та литовським колегами фото: Мінагрополітики Литва, Британія та Україна спільно боротимуться з незаконним вивезенням українського зерна з […]