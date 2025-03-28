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МЗС України відреагувало на публікацію про «мирний план» від команди Трампа

Речник МЗС України Георгій Тихий відмовився коментувати публікацію The Wall Street Journal скриншот відео Георгій Тихий: «Ми не бачимо сенсу надавати їм більшої ваги та […]

Україна підписала з Британією та Литвою меморандум щодо боротьби з торгівлею вкраденим зерном

  • 19 Січня, 2025
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Міністр аграрної політики Віталій Коваль разом з британським та литовським колегами фото: Мінагрополітики Литва, Британія та Україна спільно боротимуться з незаконним вивезенням українського зерна з […]