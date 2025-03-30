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Рада підтримала продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації
- Микола Завтрогляд
- 30 Жовтня, 2024
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Законопроєкт про продовження воєнного стану підтримало 311 народних обраців фото: Telegram/Ярослав Железняк Дію воєнного стану та загальну мобілізацію буде продовжено до 7 лютого 2025 року […]
Більше не Non Grata? Криптоділок Фузіяма імовірно планує “камбек” в Україну – розслідування
- Микола Завтрогляд
- 16 Січня, 2025
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Кримінальне провадження щодо майнінгової піраміди Карлоса Фузіями забуксувало, а сам криптошахрай може повернутись до України під захистом нардепа Іонушаса? Афера на мільярд: найбільша майнінгова ферма […]
Ізраїль запропонував передавати Україні захоплену ЦАХАЛом зброю, яка виробляється у РФ
Зустріч посла України в Ізраїлі Євгена Корнійчука із заступницею міністра закордонних справ Шаррен Хаскель фото: посольство України в Ізраїлі Офіційний Тель-Авів має намір передати Україні […]