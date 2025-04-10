Такер Карлсон звинуватив Вашингтон у байдужості до України (відео)

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- Микола Завтрогляд
- 6 Січня, 2025
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Скасовано тест на IQ для кандидатів на посади суддів. Зеленський підписав закон
Підписано закон, що змінює вимоги тесту на IQ для кандидатів на посади суддів апеляційних судів і ВАКС фото: ВККС Прохідний бал для тесту на когнітивні […]
Савченко написала на Безуглу заяву до правоохоронних органів
- Микола Завтрогляд
- 13 Листопада, 2024
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Раніше Безугла звинуватила Савченко (на фото) в прориві росіян в Очеретиному фото з відкритих джерел За словами Савченко, Безугла має доступ до державної таємниці та […]