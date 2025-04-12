Пов'язані новини
Одеського нотаріуса Журавля запідозрили в махінаціях з нерухомістю і зв’язках з рф – Femida
- Микола Завтрогляд
- 24 Січня, 2025
- 0
Професійний юрист чи «чорний реєстратор» на службі підсанкційного бізнесу? Приватний нотаріус з Одеси – Микола Володимирович Журавель – потрапив до поля зору журналістів через підозри […]
Нові посли Греції, Албанії, Японії та Єгипту розпочали дипломатичну місію в Україні
- Микола Завтрогляд
- 13 Листопада, 2024
- 0
фото: Офіс президента Зеленський зауважив, що прийняв вірчі грамоти від чотирьох послів Сьогодні, 12 листопада, дипломатичну місію в Україні почали посли Греції – Пантеліс Александрос […]
Росія повинна відповідати за терор, навіть якщо нею керує повністю неадекватна особа – Зеленський
Володимир Зеленський подякував всім лідерам, хто сьогодні висловив підтримку Україні після чергового ракетного удару фото з відкритих джерел Глава української держави: «Російське божевілля не повинне сприйматися […]