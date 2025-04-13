Пов'язані новини
Справа банку “Альянс” проти “Укренерго”, Олексій Носов
- Микола Завтрогляд
- 6 Листопада, 2024
- 0
Адвокат Олексій Носов, який є підозрюваним у справі про передачу хабаря прокурорам САП та детективам НАБУ у сумі $200 тис., постане перед судом. Спеціалізована […]
Офіс президента прокоментував чутки про переговори між Україною та РФ
- Микола Завтрогляд
- 31 Жовтня, 2024
- 0
Джерело на Банковій розповіло, чи ведуться переговори між Україною та РФ фото: facebook/victoria.strakhova Financial Times повідомляла, що Україна нібито прагнула відновити переговори з РФ Повідомлення […]
Війну в Україні можна завершити 2025 року: відомий дипломат розповів, що для цього потрібно
- Микола Завтрогляд
- 24 Листопада, 2024
- 0
Посол Мельник вважає, що війну можна завершити в 2025 році фото: Сухопутні війська ЗС України/Telegram Вступ Дональда Трампа на посаду президента США – це новий […]