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Зеленський повідомив, скільки дронів випустив ворог по Україні цього тижня
- Микола Завтрогляд
- 21 Жовтня, 2024
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19 жовтня окупанти двічі атакували Кривий Ріг Дніпропетровської області фото: ДСНС Зеленський наголосив, що Україна потребує більше систем ППО Росія застосувала проти України понад 20 […]
Росія повинна відповідати за терор, навіть якщо нею керує повністю неадекватна особа – Зеленський
Володимир Зеленський подякував всім лідерам, хто сьогодні висловив підтримку Україні після чергового ракетного удару фото з відкритих джерел Глава української держави: «Російське божевілля не повинне сприйматися […]
Чорти з Шепетівського омуту: Як прокурор-мільйонер Олександр Базан повʼязаний зі скандальноюродиною Круп із Хмельницької МСЕК
- Микола Завтрогляд
- 21 Листопада, 2024
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Перший заступник керівника Шепетівської окружної прокуратури Олександр Базан через свого старшого сина Миколу може контролювати тіньові фінансові потоки родини колишньої очільниці Хмельницької МСЕК Тетяни Крупи. […]