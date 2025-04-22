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Зеленський повідомив, скільки дронів випустив ворог по Україні цього тижня

19 жовтня окупанти двічі атакували Кривий Ріг Дніпропетровської області фото: ДСНС Зеленський наголосив, що Україна потребує більше систем ППО Росія застосувала проти України понад 20 […]

Росія повинна відповідати за терор, навіть якщо нею керує повністю неадекватна особа – Зеленський

  • 21 Грудня, 2024
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Володимир Зеленський подякував всім лідерам, хто сьогодні висловив підтримку Україні після чергового ракетного удару фото з відкритих джерел Глава української держави: «Російське божевілля не повинне сприйматися […]

Чорти з Шепетівського омуту: Як прокурор-мільйонер Олександр Базан повʼязаний зі скандальноюродиною Круп із Хмельницької МСЕК

Перший заступник керівника Шепетівської окружної прокуратури Олександр Базан через свого старшого сина Миколу може контролювати тіньові фінансові потоки родини колишньої очільниці Хмельницької МСЕК Тетяни Крупи. […]