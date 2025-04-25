Арестович висміяв позицію України, яка відмовилась від мирного плану Трампа

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Нові посли Греції, Албанії, Японії та Єгипту розпочали дипломатичну місію в Україні
- Микола Завтрогляд
- 13 Листопада, 2024
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фото: Офіс президента Зеленський зауважив, що прийняв вірчі грамоти від чотирьох послів Сьогодні, 12 листопада, дипломатичну місію в Україні почали посли Греції – Пантеліс Александрос […]
МЗС прокоментувало затримання «українських найманців» у Венесуелі
Мадуро звинуватив сімох затриманих іноземців у підготовці теракту фото з відкритих джерел За словами речника МЗС, влада Венесуели не надала доказів затримання українців Міністерство закордонних […]