читач по губах розкрив діалог Трампа і Макрона в Римі (фото)

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Неуточнення персональних даних є адміністративним правопорушенням фото: Depositphotos У 2024 році понад 6 млн військовозобов’язаних громадян не оновили свої дані Верховна Рада ухвалила в першому […]