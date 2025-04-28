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МЗС України закликало грузинський уряд «не йти білоруським шляхом»

Протести у Грузії через фальсифікацію результатів виборів, 28 жовтня 2024 року фото: Радіо Свобода «Україна за будь-яких обставин підтримуватиме грузинський народ у його прагненні продовжити […]