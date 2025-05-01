Зеленський назвав зустріч з Трампом історичною й анонсував «інші результати»

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Зеленський розповів про посилення дипломатичного корпусу України
Як наголосив очільник України, наступний рік повинен стати часом встановлення миру фото: president.gov.ua/Офіс президента За словами президента, зовнішньополітична робота України наступного року буде ще більш […]
Зеленський повідомив, наскільки зросте чисельність військових КНДР у Росії
- Микола Завтрогляд
- 20 Листопада, 2024
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Зеленський повідомив, що Росія підтягнула до кордонів України 11 тис. північнокорейських солдатів фото: Reuters Зеленський: Путін підтягнув до кордонів України 11 тис. північнокорейських солдатів. Президент […]
Картковий будинок по-українськи – як голова Нацбанку перетворив благодійність на бізнес
- Микола Завтрогляд
- 4 Березня, 2025
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Якби Френк Андервуд працював у Києві, його сценарій виглядав би так: голова Нацбанку запрошує банкірів і фінансистів на благодійний аукціон своєї дружини. Вони щедро викладають […]