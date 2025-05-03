Україну змусять відмовитися від Криму та інших територій заради миру: FT назвала всі сценарії

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20 років Помаранчевій революції. Соратник Ющенка пояснив шкоду, яку завдала українській політиці партія «Наша Україна»
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Зеленський розповів, чому відмовився від запрошення на інавгурацію Трампа
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