Трамп відповів, чим у мирній угоді має поступитися РФ (відео)

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Кабмін вніс у Раду законопроєкт про ліквідацію МСЕК
- Микола Завтрогляд
- 4 Листопада, 2024
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Встановлення людині інвалідності проводитиметься відповідними експертними комісіями в кластерних та надкластерних медзакладах фото з відкритих джерел Законопроєкт уже передано на розгляд парламентського комітету з питань […]
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