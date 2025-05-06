Україна пропонує заморозку війни з РФ по лінії фронту і демілітаризовану зону, — Келлог

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фото: ОФіс президента Зеленський: Були сьогодні доповіді військових наших – дуже важливі доповіді. Є хороший результат на фронті У традиційному вечірньому звернення президент України Володимир […]
нардеп Дмитрук звинуватив киян в російському обстрілі
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