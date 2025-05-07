Келлог розповів, на яких умовах може бути припинений вогонь

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Зеленський відреагував на атаку російських безпілотників
- Микола Завтрогляд
- 2 Листопада, 2024
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Нардеп Куницький вже три місяці перебуває у США з «тижневим відрядженням» від Ради
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Звільнений голова Наглядової ради АОЗ оцінив претензії до Безрукової
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