Келлог розповів, на яких умовах може бути припинений вогонь

Опубліковано

Пов'язані новини

Зеленський відреагував на атаку російських безпілотників

2 листопада Росія атакувала Київ безпілотниками фото: ДСНС «Потрібно більше тиску на російську здатність виробляти таку зброю», – Зеленський про атаку російських БпЛА на Україну […]

Звільнений голова Наглядової ради АОЗ оцінив претензії до Безрукової

  • 28 Січня, 2025
  • 0

Юрій Джигир прокоментував претензії до Марини Безрукової колаж: glavcom.ua Юрій Джигир підтримував продовження контракту з Мариною Безруковою на посаді керівника Агенції оборонних закупок Ексголова Наглядової […]