Пов'язані новини

У Раді зареєстровано законопроєкт про заборону транзиту російської нафти

  • 8 Січня, 2025
  • 0

Трубопровід «Дружба» є одним з основних маршрутів постачання нафти до країн Центральної Європи фото з відкритих джерел Згідно з контрактом, транзит російської нафти через територію […]