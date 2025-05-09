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Зеленський назвав ім’я політика, який має вплив на запрошення України до НАТО

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Є два місяці у чинної влади США, вона має вплив на європейських скептиків вважає Зеленський фото: Офіс президента Українська сторона хотіла б рекомендацій від міністрів […]

Чи контактувала Україна з КНДР для передачі полонених? Заява посла

  • 6 Лютого, 2025
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Дмитро Пономаренко зробив заяву про обмін полоненими між Україною та КНДР фото: посольство України в Республіці Корея За словами посла, можливість передати полонених «третім країнам» […]