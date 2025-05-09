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Чи контактувала Україна з КНДР для передачі полонених? Заява посла
Дмитро Пономаренко зробив заяву про обмін полоненими між Україною та КНДР фото: посольство України в Республіці Корея За словами посла, можливість передати полонених «третім країнам» […]
Зеленський прокоментував масовану атаку на Україну в Різдво
Силам оборони вдалося збити понад пів сотні ракет та дронів фото: dsns.gov.ua/ДСНС За словами президента, Путін свідомо обрав Різдво для атаки Президент України Володимир Зеленський […]