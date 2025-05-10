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Неуточнення персональних даних є адміністративним правопорушенням фото: Depositphotos У 2024 році понад 6 млн військовозобов’язаних громадян не оновили свої дані Верховна Рада ухвалила в першому […]

Зеленський назвав один із ключових елементів внутрішнього Плану посилення України

Президент виступив перед учасниками форуму онлайн дорогою до Будапешту, де проходить саміт Європейської політичної спільноти скриншот відео Зеленський наголосив, що кожне підприємство, що працює, – […]