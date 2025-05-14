делегація РФ чекатиме в Туреччині представників Києва 15 травня, — Пєсков

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Зеленський про вступ Північної Кореї у війну: Ми б’ємо у дзвони
- Микола Завтрогляд
- 23 Жовтня, 2024
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Зеленський запровадив санкції проти грузинської влади
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