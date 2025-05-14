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Більшість українців не хочуть бачити Зеленського президентом
- Микола Завтрогляд
- 18 Грудня, 2024
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Дослідження громадської думки, проведене Українською соціологічною платформою (УСП) у грудні цього року, демонструє ставлення українців до балотування Володимира Зеленського на другий президентський термін. Про це повідомляє […]
з РФ знімуть частину санкцій США — відео
- Микола Завтрогляд
- 25 Березня, 2025
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Зеленський вперше провів технологічну Ставку
На наступній технологічній Ставці мають бути представлені конкретні рішення, зауважив президент фото: Офіс президента Сьогодні, 13 грудня, Володимир Зеленський провів першу зустріч технологічної Ставки. За […]