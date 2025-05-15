Путін призначив посадовців «низького рівня» для переговорів з Україною, — Bloomberg

Пов'язані новини
Кабмін пропонує збільшити штафи за порушення комендантської години
Під час комендантської години забороняється перебування у громадських місцях без перепусток фото з відкритих джерел Тепер документ про збільшення штафів за порушення комендантської години має […]
Мобілізація 18-річних: радник президента зробив заяву
Раніше держсекретар США заявив, що Україна має ухвалити «важкі мобілізаційні рішення» фото з відкритих джерел Дмитро Литвин заявив, що Україна не готує мобілізацію 18-річних Україна […]
Зеленський наголосив на важливості зустрічі з Трампом
Президент України Володимир Зеленський та президент США Дональд Трамп фото з відкритих джерел Президент України Володимир Зеленський заявив, що для нього важливо зустрітися з президентом […]