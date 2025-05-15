стало відомо, кого відправить Путін на розмову з Україною

Опубліковано

Пов'язані новини

Перший топменеджер, який тікає з «Нафтогазу»

  • 4 Грудня, 2024
  • 0

Олексій Чернишов погодився, кинути нафтогазовий бізнес держави заради нового міністерства, у ефективність якого мало хто вірить Інформація про створення нового Міністерства єдності, яка мусувалася кілька […]

Брак мін не є критичним для Сил оборони – нардеп Веніславський

Браковані міни було вилучено у підрозділів Збройних сил України, їх замінять імпортними аналогами фото з відкритих джерел За словами Веніславського, виробники за власний кошт виготовлять […]