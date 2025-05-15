стало відомо, кого відправить Путін на розмову з Україною

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Перший топменеджер, який тікає з «Нафтогазу»
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Брак мін не є критичним для Сил оборони – нардеп Веніславський
- Микола Завтрогляд
- 27 Листопада, 2024
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Браковані міни було вилучено у підрозділів Збройних сил України, їх замінять імпортними аналогами фото з відкритих джерел За словами Веніславського, виробники за власний кошт виготовлять […]
Єрмак потрапив до рейтингу найвпливовіших людей Європи за версією Politico
Цього року Єрмак зайняв друге місце в «мрійниках» та отримав характеристику «фіксера» Зеленського фото: Politico Politico вважає, що Єрмак змістив акцент з намагання перемогти у […]