Мединський розповів про наступні переговори з Україною

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Рада викликає голову СБУ та першого заступника Генпрокурора на засідання
Пропозицію щодо запрошення Малюка та Хоменка у Раду вніс народний депутат Роман Костенко фото: Радіо Свобода Малюк та Хоменко мають дати оцінку висловлюванням Юрія Бойка […]