у Ватикані відповіли, чи чекати його в Україні

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Орбан заявив, що Зеленський відмовився від перемир’я на Різдво. Реакція Офісу президента
Орбан писав, що його країна запропонувала Україні оголосити режим припинення вогню на Різдво фото: hungarytoday.hu Радник президента: Ми налаштовані на повноцінний мир, і робимо все […]