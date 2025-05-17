Трамп заявив, що Київ могли окупувати за п’ять годин

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Кабмін перейменував Мінреінтеграції на Міністерство національної єдності фото з відкритих джерел Новий очільник уже найближчим часом має представити чіткий план розбудови міністерства Уряд ухвалив рішення […]