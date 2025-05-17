Трамп заявив, що Київ могли окупувати за п’ять годин

Опубліковано

Пов'язані новини

Зеленський розповів про плани України щодо полонених північнокорейських військових

Володимир Зеленський заявив, що для України важливо зберегти життя полонених фото: скріншот з відео Зеленський: Ми ставимося до полонених будь-якої національності як до полонених війни […]

Уряд перейменував Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій

  • 4 Грудня, 2024
  • 0

Кабмін перейменував Мінреінтеграції на Міністерство національної єдності фото з відкритих джерел Новий очільник уже найближчим часом має представити чіткий план розбудови міністерства Уряд ухвалив рішення […]