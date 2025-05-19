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Навчання військ Білорусі біля кордону з Україною: реакція Держприкордонслужби
Держприкордонслужба України відстежує те, що відбувається вглиб території Білорусі для оцінки потенційних загроз фото: Держприкордонслужба України Демченко наголосив, що навчання на території Білорусі відбуваються постійно, […]
Президент відвідав дивізіон Himars на Запорізькому напрямку
Президент України Володимир Зеленський відвідав один із дивізіонів 27-ї реактивної артилерійської бригади імені Петра Калнишевського фото: Офіс президента України Президент України Володимир Зеленський відвідав один […]