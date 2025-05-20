майбутнє України залежить від Європи, — Bloomberg

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Попит на розгляд дистанційних судових справ в Україні значно зріс – Вища рада правосуддя
- Микола Завтрогляд
- 20 Листопада, 2024
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Українці частіше стали використовувати дистанційні судові послуги фото з відкритих джерел Наразі в Україні зростає запит на дистанційний розгляд судових справ Як повідомляє Укрінформ, про […]
Суд конфіскує майно депутата-«ляшківця», якого обдарував американець
Минулого року депутат Хмельницької обласної ради Олександр Тарасюк став співвласником коштовної нерухомості у Києві фото з відкритих джерел Депутата із Хмельниччини Олександра Тарасюка визнано винним […]
Рада провалила законопроєкт про тиск на журналістів
фото з відкритих джерел (ілюстративне) 229 депутатів відправили законопроєкт на повторне друге читання Рада провалила законопроєкт №10242 щодо встановлення кримінальної відповідальності за несанкціоноване втручання, збут […]