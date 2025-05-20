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Депутат Яременко втік від Мар’яни Безуглої?
- Микола Завтрогляд
- 19 Жовтня, 2024
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Бажання Богдана Яременка піти з комітету з питань зовнішньої «збіглось» із приходом до нього Мар’яни Безуглої колаж: glavcom.ua Колишній голова залишає «міжнародний» комітет Верховної Ради […]
Невпинна праця – всупереч війні – запорізька «Мотор Січ» увійшла в топ-10 роботодавців України
- Микола Завтрогляд
- 7 Квітня, 2025
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Напрацьований десятиріччями досвід, щоденна безперебійна робота і підтримка інноваційних бізнес-ідей молоді – формула успіху АТ «Мотор Січ». За понад 100 років безперебійної діяльності підприємство по […]
Зеленський і Шольц вшанували пам’ять полеглих героїв на Майдані Незалежності
Зеленський і Шольц відвідали Меморіал на майдані Незалежності фото: Офіс президента України Лідери країн поклали квіти до меморіалу та вшанували пам’ять героїв хвилиною мовчання Президент […]