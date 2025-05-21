Путіна закликали захопити нові регіони України (відео)

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аналіз ситуації від Віталія Шабуніна
- Микола Завтрогляд
- 6 Січня, 2025
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Члени оборонного комітету Ради не лише виправдовують корупційні схеми, а й намагаються покарати тих, хто їх викриває, стверджує голова правління Центру протидії корупції Віталій Шабунін. […]
Банк «Альянс» за судовим рішенням має сплатити «Нафтогазу» борг у 87 млн грн
- Микола Завтрогляд
- 31 Жовтня, 2024
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Ще в липні 2024 року Верховний суд виніс рішення, яким зобов’язав банк «Альянс» сплатити свій борг у розмірі 87 млн грн перед «Газопостачальною Компанією […]
Скасовано тест на IQ для кандидатів на посади суддів. Зеленський підписав закон
Підписано закон, що змінює вимоги тесту на IQ для кандидатів на посади суддів апеляційних судів і ВАКС фото: ВККС Прохідний бал для тесту на когнітивні […]