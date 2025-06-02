держсекретар США «поспівчував» Росії через інциденти на залізниці, — росЗМІ

фото: Ярослав Железняк/Telegram Сьогодні, 20 листопада, Верховна Рада у першому читанні підтримала законопроєкт №12178 про ліквідацію медико-соціальні експертні комісії (МСЕК). Про це повідомив нардеп Ярослав […]