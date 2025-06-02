держсекретар США «поспівчував» Росії через інциденти на залізниці, — росЗМІ

Пов'язані новини
Президент призначив нового начальника контррозвідки СБУ
фото: Офіс президента Президент України Володимир Зеленський 31 грудня призначив Андрія Тупікова начальником Департаменту контррозвідки Служби безпеки України. Відповідний указ з’явився на офіційному сайті глави […]
Рада підтримала у першому читанні закон про ліквідацію МСЕК
- Микола Завтрогляд
- 20 Листопада, 2024
- 0
фото: Ярослав Железняк/Telegram Сьогодні, 20 листопада, Верховна Рада у першому читанні підтримала законопроєкт №12178 про ліквідацію медико-соціальні експертні комісії (МСЕК). Про це повідомив нардеп Ярослав […]