Перемовини у Стамбулi – коли у перемовному процесі щодо миру в Україні очікувати зрушень

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Республіканець Арнольд Шварценеггер відповів, за кого голосуватиме на виборах
- Микола Завтрогляд
- 31 Жовтня, 2024
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Шварценеггер визнав, що ненавидить політику та не довіряє більшість політиків фото: Markus Schreibe, AP Шварценеггер підкреслив, що йому «зараз не подобається жодна зі сторін» Американський […]
Україна й Польща обмінялися списками місць для ексгумації
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