Перемовини у Стамбулi – коли у перемовному процесі щодо миру в Україні очікувати зрушень

Опубліковано

Пов'язані новини

Республіканець Арнольд Шварценеггер відповів, за кого голосуватиме на виборах

Шварценеггер визнав, що ненавидить політику та не довіряє більшість політиків фото: Markus Schreibe, AP Шварценеггер підкреслив, що йому «зараз не подобається жодна зі сторін» Американський […]