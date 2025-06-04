Путін відмовився зустрічатися із Зеленським (відео)

Опубліковано

Пов'язані новини

Норвегія схвалила збільшення допомоги Україні у 2025 році до $3,2 млрд

Про збільшення допомоги Україні оголосив прем’єр-міністр Норвегії під час зустрічі із лідерами парламентських партій фото з відкритих джерел «Це важливий сигнал для України, яка переживає […]

Зеленський привітав Санду з перемогою на президентських виборах у Молдові

Чинна президентка Майя Санду перемогла на виборах у Молдові фото: Facebook/Maia Sandu Зеленський: Україна підтримує європейський вибір народу Молдови й готова працювати разом задля зміцнення […]