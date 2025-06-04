Путін відмовився зустрічатися із Зеленським (відео)

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Чинна президентка Майя Санду перемогла на виборах у Молдові фото: Facebook/Maia Sandu Зеленський: Україна підтримує європейський вибір народу Молдови й готова працювати разом задля зміцнення […]
рейтинг заможних депутатів Ради (інфографіка)
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