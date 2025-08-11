За підтримки Служби безпеки України (СБУ) детективи Державного бюро розслідувань (ДБР) викрили посадовця, який займався розкраданням коштів в одній із військових частин Житомирської області, інформує Завтра.UA. Бухгалтер, використовуючи своє службове становище, привласнив понад 800 тисяч гривень, які мали бути виплачені бійцям Збройних Сил України.

Схема розкрадання: як діяв посадовець

За даними слідства, бухгалтер вносив неправдиві дані до фінансових документів. Він фальсифікував нарахування додаткових виплат одному з військовослужбовців, а насправді переводив ці кошти на власний банківський рахунок. Слідчі зазначають, що така схема діяла протягом тривалого часу, що дозволило посадовцю привласнити значну суму.

Відповідальність та наслідки

Наразі бухгалтеру повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України — привласнення майна в особливо великих розмірах в умовах воєнного стану. Ця стаття передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.

Процесуальне керівництво у справі здійснює Житомирська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Центрального регіону. Слідчі працюють над тим, щоб повернути привласнені кошти до державного бюджету.

Раніше стало відомо, що екс-керівник ТЦК допоміг начальнику КП «Київський метрополітен» уникнути служби та сховатися за кордоном.