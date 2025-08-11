На Дністрі прикордонники затримали двох громадян України, які, намагалися втекти від мобілізації, перепливаючи річку на підводних скутерах. Ця зухвала та винахідлива спроба закінчилася для них на українському березі, інформує Завтра.UA.

Підготовка до «підводної» подорожі

Інцидент стався на річці Дністер, що розділяє Україну та Молдову. Двоє чоловіків — 27-річний житель Хмельниччини та 52-річний мешканець Київщини — заздалегідь підготувалися до своєї «подорожі». Щоб зберегти документи сухими, вони запакували їх у герметичні пакети. Один із них, передбачаючи можливі ризики, навіть одягнув рятувальний жилет. Їхнім транспортним засобом стали підводні скутери, які дозволяють рухатися під водою.

Від «тихої подорожі» до «перегонів»

Чоловіки почали рух річкою в напрямку кордону, але їхня спроба не залишилася непоміченою. Прикордонний наряд, що патрулював територію на гідроциклі, швидко виявив порушників. Те, що планувалося як непомітна втеча, перетворилося на справжні перегони між службовим гідроциклом і підводними скутерами.

Невдалий фініш

«Змагання» для втікачів закінчилися зовсім не так, як вони розраховували. Замість молдовського берега вони опинилися назад в Україні, де їх уже чекали прикордонники. Обох чоловіків затримали та притягнули до адміністративної відповідальності за спробу незаконного перетину кордону. Цей випадок підкреслює винахідливість, на яку йдуть деякі чоловіки, щоб уникнути мобілізації, а також ефективну роботу прикордонних служб.

Раніше стало відомо, що екс-керівник ТЦК допоміг начальнику КП «Київський метрополітен» уникнути служби та сховатися за кордоном.