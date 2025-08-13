Напередодні зустрічі президента США Дональда Трампа з російським президентом Володимиром Путіним Білий дім зробив офіційну заяву щодо мети саміту. Представники адміністрації пояснили, що переговори, які відбудуться в Анкориджі, штат Аляска, — це насамперед «вправа для президента, щоб він уважно слухав». Про це повідомляє Reuters, інформує Завтра.UA. Заява, яка була надана у вівторок, знизила очікування щодо швидкого досягнення мирної угоди між Росією та Україною.

Чому Україна не присутня на зустрічі?

На запитання журналістів, чому Україна не бере участі в саміті, речниця Білого дому Каролайн Лівітт відповіла, що на зустрічі буде присутня лише одна зі сторін конфлікту.

«Лише одна сторона, яка бере участь у цій війні, буде присутня, тому президент має піти туди і отримати ще раз чіткіше та краще розуміння того, як ми можемо, сподіваємося, завершити цю війну», — пояснила Лівітт, підкреслюючи, що це є «вправою для президента на слухання».

Це означає, що головна мета Трампа — вислухати позицію Путіна напряму. Білий дім відмовився коментувати попередні розмови, які відбулися між Трампом і президентом України Володимиром Зеленським, але зазначив, що Зеленського можуть запросити на майбутні зустрічі з Путіним. За словами Лівітт, «президент глибоко поважає всі сторони, які беруть участь у цьому конфлікті».

Ключові розбіжності та майбутні плани

Наразі ключові питання щодо врегулювання конфлікту залишаються без відповіді. Трамп раніше заявляв, що для припинення війни обидві сторони мають піти на територіальні поступки. Однак президент України Володимир Зеленський наголосив, що Конституція України забороняє подібні угоди, і що жодних рішень не може бути ухвалено без прямої участі України в переговорному процесі.

Під час зустрічі на Алясці Трамп проведе переговори з Путіним віч-на-віч. Білий дім також повідомив, що в майбутньому президент США, можливо, відвідає Росію.

