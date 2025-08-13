Команда Дональда Трампа розкрила головну мету його майбутньої зустрічі з Володимиром Путіним: спроба досягти мирної угоди, яка б поклала край війні в Україні. Однак, на тлі цих планів, Білий дім публічно ставить під сумнів успіх таких переговорів, оскільки Україна не буде їх учасницею. Про це пише Sky News, інформує Завтра.UA.

Головна мета: “Зустріч для прослуховування”

Речниця Білого дому Каролайн Лівітт пояснила, що Трамп розглядає майбутню зустріч із Путіним як “зустріч для прослуховування”, де він хоче зрозуміти позицію Росії щодо мирної угоди.

“Президент хоче мирної угоди, він хоче, щоб ця війна закінчилася”, — наголосила Лівітт.

Це формулювання Трамп використав після того, як його запитали, чи не змінюються очікування від переговорів. Така заява пролунала на тлі зростаючого скептицизму щодо можливості досягнення мирної угоди без участі України.

Чому Україна не бере участі в переговорах?

Раніше Білий дім пояснив, чому Україна не буде присутня на зустрічі Трампа та Путіна. Речниця Лівітт пояснила це тим, що “лише одна сторона, яка бере участь у цій війні, буде присутня”.

Саме через це Трамп розглядає зустріч як можливість “отримати чіткіше та краще розуміння того, як ми можемо, сподіваємося, завершити цю війну”. Вона підкреслила, що для досягнення миру потрібна згода обох країн, що воюють, а не лише Росії.

За словами Білого дому, ці переговори — це спроба зрозуміти, чи готовий Путін до миру. Але без участі України, ця зустріч є лише першим кроком, що, ймовірно, не принесе швидких результатів.