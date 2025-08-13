Викриття топпосадовця Міністерства оборони, що вимагав мільйон доларів хабаря за забезпечення перемоги у конкурсі на будівництво житла для військових, стало черговим свідченням глибокої корупції в оборонному секторі. Цю гучну справу розслідували НАБУ та САП спільно з Національною поліцією, які повідомили т.в.о. начальника одного з Центральних територіальних управлінь МОУ про підозру в отриманні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі, інформує Завтра.UA.

Схема отримання хабаря

За даними слідства, посадовець розробив схему, за якою він обіцяв забезпечити перемогу одній з будівельних компаній у конкурсі на зведення будинку для військових у Святошинському районі столиці. Спочатку чиновник оцінив свої “послуги” в $1,3 млн, однак після початку конкурсу забудовник зміг знизити суму до $1 млн.

Передача грошей мала відбуватися трьома частинами через банківські комірки:

$100 тис. – після початку конкурсу;

– після початку конкурсу; $400 тис. – за підписання договору на будівництво;

– за підписання договору на будівництво; $800 тис. – після завершення першої черги будівництва.

Забудовник передав перший транш, і на цьому етапі правоохоронці розпочали документування злочину.

Затримання та оголошення підозри

У червні 2025 року співучасників злочину було викрито одразу після отримання частини хабаря. Зібрані докази дозволили повідомити про підозру і самому посадовцю.

Наразі т.в.о. начальника одного з Центральних територіальних управлінь Міноборони України підозрюється за ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу України, що передбачає відповідальність за одержання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі. Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.

Слідство у цій справі триває, встановлюються всі обставини злочину та інші можливі причетні особи.

