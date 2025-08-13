Детективи Бюро економічної безпеки України, під процесуальним керівництвом прокурорів Офісу Генерального прокурора, викрили масштабну корупційну схему під час закупівлі технічного обладнання для сервісних центрів МВС, інформує Завтра.UA. В результаті незаконних оборудок державі завдано збитків на суму понад 1 мільйон гривень. За підозрою в організації злочинної схеми затримано колишнього заступника керівника Головного сервісного центру МВС.

Схема з планшетами: як це працювало?

Слідство встановило, що у 2023 році колишній заступник керівника Головного сервісного центру МВС організував закупівлю захищених планшетів на базі ОС Android. Тендер провели таким чином, щоб переможцем стала заздалегідь визначена підконтрольна компанія. Закупівля відбулася за значно завищеною ціною, що призвело до розтрати державних коштів.

Підозра та подальші дії

Дії підозрюваного кваліфікували за частиною 3 статті 27, частиною 2 статті 28 та частиною 2 статті 364 Кримінального кодексу України. Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. Досудове розслідування триває за оперативного супроводу Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки СБУ.

