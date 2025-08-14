Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) та Київська міська прокуратура повідомили про підозру двом посадовцям, які, за даними слідства, розтратили понад 1,3 мільйона гривень бюджетних коштів. Гроші були витрачені на ремонт приватизованої будівлі, яка вже не перебувала в комунальній власності, інформує Завтра.UA.

Деталі справи: ремонт приватної будівлі за рахунок міста

Згідно з матеріалами слідства, підозри отримали чинний керівник апарату виконавчого органу Київської міської державної адміністрації (КМДА) та колишній керівник одного зі столичних комунальних підприємств, а саме «АТП КМДА». За сприяння Державної аудиторської служби України було встановлено, що посадовці замовили та оплатили ремонтні роботи, включно з облаштуванням фасаду, в офісній будівлі на вулиці Бориса Грінченка в Києві.

Проблема полягає в тому, що на момент ремонту ця будівля вже вибула з комунальної власності та належала приватним особам. Таким чином, бюджетні кошти були використані для поліпшення приватного майна. Комунальне підприємство, яке оплатило роботи, не мало навіть договорів оренди на ці приміщення.

Кваліфікація злочину та можливе покарання

Дії чиновників кваліфіковані за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України, що передбачає розтрату майна шляхом зловживання службовим становищем, вчинену групою осіб в особливо великих розмірах. Санкція статті передбачає суворе покарання — позбавлення волі на строк до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів. Прокурори Київської міської прокуратури вже підготували клопотання про тримання їх під вартою з можливістю внесення застави в розмірі завданих збитків.

