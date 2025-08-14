Велика Британія переглянула свої плани щодо миротворчого контингенту в Україні, який мав бути розгорнутий після завершення активної фази війни. Замість амбітного 30-тисячного угруповання для захисту міст і портів, Лондон запропонував більш «реалістичну місію», зосереджену на ключових напрямках. Про це повідомляє видання The Times, інформує Завтра.UA.

Відмова від масованого контингенту

Згідно з інформацією The Times, командування британської армії відмовилося від ідеї розгортання десятків тисяч військових. Це рішення пов’язане із занепокоєнням деяких європейських союзників, які вважали такий масштабний контингент занадто ризикованим і не бажали надавати достатню кількість своїх військ. Ця ситуація викликала певне розчарування серед інших країн-учасниць коаліції.

Нові, більш сфокусовані завдання

Замість захисту великих територій, оновлена місія зосередиться на кількох важливих напрямках:

Безпека повітряного простору: Миротворчі війська проводитимуть патрулювання неба над Західною Україною, використовуючи літаки Typhoon або F-35. Основна мета — стримування російських атак, заспокоєння цивільного населення та відновлення міжнародних авіаперельотів.

Навчання українських військових: Коаліція надаватиме логістичну підтримку, озброєння та експертів для допомоги у відновленні та переоснащенні Сухопутних військ України. Навчання проводитиметься в західних регіонах, де ризик атак є значно нижчим.

Розмінування Чорного моря: Країни-учасниці коаліції допомагатимуть у розмінуванні морських шляхів і виступлять гарантами безпечного проходження суден до українських портів та з них.

Віртуальна зустріч із Трампом

Ці зміни були обговорені на віртуальній зустрічі, в якій взяли участь прем’єр-міністр Великобританії Сер Кір Стармер, президент України Володимир Зеленський та представники європейських союзників. Вони провели переговори з президентом США Дональдом Трампом, щоб донести свою позицію перед його самітом із російським президентом Володимиром Путіним. Це свідчить про спроби європейських лідерів та України вплинути на потенційні переговори та забезпечити стабільність у регіоні після завершення конфлікту.

Нагадаймо, раніше Зеленський заявив про позитивні реакції на розміщення миротворців в Україні.