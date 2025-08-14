Україна провела новий обмін полоненими, внаслідок якого додому повернулися 84 громадяни. Серед них — як військові, так і цивільні. Ця операція стала можливою завдяки спільним зусиллям Координаційного штабу, ГУР, Офісу Президента та спеціальних служб. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. Влада висловила вдячність Об’єднаним Арабським Еміратам за допомогу в організації цього обміну, інформує Завтра.UA.

Кого звільнили: військові та цивільні, утримувані роками

Серед 84 звільнених є багато військовослужбовців, зокрема захисники Маріуполя. Особлива увага приділяється цивільним особам, які перебували в полоні роками. Це люди, яких росіяни утримували ще з 2014, 2016 та 2017 років.

Один зі звільнених провів у неволі 4013 днів — його захопили ще в 2014 році на Донеччині та незаконно засудили на 10 років.

На рідну землю також повернулися три жінки з Донецької та Луганської областей, схоплені та засуджені окупантами в період з 2016 по 2021 роки.

Серед звільнених є 27-річний хлопець, якого незаконно ув’язнили в 2016 році, коли йому було лише 18 років.

Майже всім звільненим українцям необхідна значна медична допомога та реабілітація після тривалого утримання в неволі.

Обміни триватимуть

Українська влада підкреслила, що звільнення полонених продовжуватиметься. Як зазначалося, ефективність підрозділів на передовій, які поповнюють обмінний фонд, є ключовою для повернення українців додому.

Нагадаймо попередній масштабний обмін, в рамках якого оборонці Маріуполя та інших міст повернулися в Україну відбувся 20 червня.