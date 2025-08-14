Командир військової частини на Чернігівщині та троє його підлеглих офіцерів постануть перед судом за організацію шахрайської схеми. Як повідомляє ДБР, офіцери створили «командний пункт на папері», щоб отримувати незаконні виплати для 14 військовослужбовців, які насправді не несли там служби. Завдяки цій схемі, яка завдала державі понад 2 млн грн збитків, вони заробляли на махінаціях майже рік, доки їх не викрили, інформує Завтра.UA.

Шахрайська схема та фіктивний штаб

За даними слідства, у 2024 році командир військової частини створив «на папері» окремий командний пункт. За документами, у ньому нібито перебували на чергуваннях 14 військовослужбовців. Однак насправді ці солдати не виконували жодних обов’язків. Замість цього вони отримували додаткові грошові винагороди — по 2 тис. грн за кожен «наряд». Згодом частина цих коштів передавалася командиру та його спільникам.

Приватні послуги та ухилення від служби

Виявилося, що п’ятеро з цих військовослужбовців виконували для командира особисті роботи: ремонтували його приватну садибу, будували гостьовий будинок та облаштовували квартиру сина. Крім того, командир сприяв ухиленню від служби ще одному військовому, який у робочий час заробляв на ремонті автомобілів неподалік частини. Інші солдати з фіктивного штабу просто проводили час на власний розсуд, отримуючи при цьому незаконні виплати.

Оголошення підозри та подальші дії

Наразі чотирьом офіцерам, що були учасниками організованої злочинної групи, повідомлено про підозру:

Командиру інкримінують зловживання владою та службовим становищем, а також інші злочини, передбачені Кримінальним кодексом України (ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 426-1, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 409).

Його спільникам — начальнику відділу зберігання, старшому геодезисту та картографу — оголошено підозру за ч. 3 ст. 28 та ч. 2 ст. 364 КК України.

Санкції за ці злочини передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років. ДБР вже вжило заходів для відшкодування збитків, завданих державі: судом накладено арешти на майно фігурантів справи. Процесуальне керівництво здійснює Чернігівська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Центрального регіону.

Раніше стало відомо, що заступник командира військової частини на Чернігівщині обікрав державу на 25 млн грн.