Найближчими днями в Україні розпочнеться державна програма «Пакунок школяра», яка надасть батькам першокласників одноразову допомогу в розмірі 5000 гривень. Про це повідомив Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, зазначивши, що програма запрацює «найближчими днями, максимум за тиждень», інформує Завтра.UA.

Що таке «Пакунок школяра»

Це цільова грошова допомога, яку отримують батьки дітей, що цього року йдуть до першого класу. Кошти у розмірі 5000 гривень нарахують на спеціальну картку «Дія.Картка».

На що можна витратити 5000 гривень

Ці гроші можна використати виключно для підготовки дитини до навчання. Зокрема, на:

шкільну форму та взуття;

рюкзак;

канцтовари;

інші необхідні для школи речі.

Важливо: використати кошти потрібно протягом 180 днів з моменту їх отримання.

Як оформити виплату

Щоб отримати допомогу, потрібно подати заявку до 15 листопада 2025 року. Це можна зробити двома способами:

Онлайн: через застосунок або портал «Дія» .

через застосунок або портал . Офлайн: у будь-якому сервісному центрі Пенсійного фонду України.

Для оформлення заявки знадобляться такі дані:

ПІБ отримувача та дитини;

реєстраційний номер облікової картки платника податків;

дата народження дитини;

серія та номер свідоцтва про народження;

номер спеціального банківського рахунку.

Слідкуйте за офіційними повідомленнями, щоб не пропустити старт програми.

