Напередодні мирних переговорів між лідерами США та Росії 15 серпня, керівник військової розвідки України, Кирило Буданов, вказав на Північну Корею як на країну, що зміцнює свій військовий потенціал завдяки співпраці з Росією. За його словами, комуністичний режим, підтримуючи Москву у війні проти України, отримав критично важливий бойовий досвід, доступ до передової зброї та військових технологій. Це не лише вплинуло на хід війни в Європі, але й може змінити баланс сил у Північно-Східній Азії.

«Наразі у світі є лише три країни з досвідом ведення сучасної війни на дуже довгій лінії фронту з використанням практично всіх доступних звичайних засобів — це Україна, Росія та Північна Корея», — заявив Буданов в інтерв’ю The Japan Times, інформує Завтра.UA.

Бойовий досвід та адаптація

За оцінками української розвідки, близько 12 000 північнокорейських солдатів були відправлені до Курської області Росії. Приблизно 5 000 з них загинули або отримали поранення. Буданов зазначив, що спочатку північнокорейські війська були «непідготовлені до війни XXI століття». Їхня підготовка виявилася неактуальною для сучасних штурмових операцій. Крім того, через мовний бар’єр і погану координацію з російськими військами траплялися випадки «дружнього вогню».

Однак, за словами Буданова, північнокорейські солдати «швидко адаптувалися», навчившись діяти невеликими групами, швидко пересуватися, а також ефективно використовувати дрони та захищатися від них. Україна вважає, що Північна Корея вже поповнила втрати, довівши чисельність своїх військ в Росії до 12 000. Також не виключається можливість відкритого або таємного розгортання додаткового персоналу.

Постачання зброї та модернізація

Північна Корея постачає Росії значні обсяги озброєння та боєприпасів, що допомагає Москві підтримувати виснажливу війну. За даними української розвідки, КНДР забезпечує 40% потреб російської армії в боєприпасах калібрів 122 мм та 152 мм. Ці боєприпаси, а також артилерійські системи, РСЗВ та ракети виробляються в Північній Кореї «цілодобово».

Буданов зазначив, що деякі зразки зброї, як, наприклад, ракета КН-23, спочатку були неефективними, але російські фахівці змогли модернізувати їх, підвищивши точність. Ця зброя, включаючи далекобійні 170-мм самохідні гармати, створює значні проблеми на полі бою. Головна загроза полягає не лише в покращенні якості, але й у величезних обсягах поставок.

Компенсація за підтримку

В обмін на військову підтримку, Москва надає Пхеньяну гроші, технології та навчання. Буданов підкреслив, що Росія оплачує всю військову техніку та війська, виділяючи десятки мільярдів доларів, що є значною сумою для економіки Північної Кореї.

Крім того, Росія передає технології, зокрема для виробництва дронів Shahed/Geran, а також забезпечує Північну Корею сучасними системами радіоелектронної боротьби та ППО. Північнокорейські офіцери проходять бойову підготовку в Росії, а делегації з військових університетів відвідують Москву для розширення співпраці.

Буданов вважає, що цей альянс, який включає пакт про взаємну оборону, може послабити вплив Пекіна на Пхеньян, що зробить північнокорейський режим ще більш непередбачуваним.

«Ризик імпульсивних, загрозливих дій північнокорейського режиму слід сприймати серйозно», — застеріг керівник української розвідки.

Раніше стало відомо, що Китай — головний постачальник смертоносних технологій для російських дронів.