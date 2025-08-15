Напередодні запланованих переговорів з російським лідером Володимиром Путіним на Алясці, президент США Дональд Трамп зробив низку резонансних заяв щодо мирного врегулювання в Україні. Трамп наголосив, що очікує «конкретних результатів» від зустрічі та не виключає обговорення «обміну територіями». Водночас він чітко дав зрозуміти, що остаточне рішення має ухвалювати Київ. Про це американський президент повідомив журналістам на борту літака Air Force One, передає Sky News, інформує Завтра.UA.

«Щось з цього вийде», — заявив Трамп, висловлюючи оптимізм щодо майбутніх переговорів.

Росія шкодить собі, продовжуючи атаки

Президент США підкреслив, що продовження військових дій проти України шкодить Кремлю, а не посилює його позиції. За словами Трампа, хоча Путін, можливо, вважає, що триваючі атаки «дають йому сили», він особисто переконаний, що це «йому шкодить».

Територіальні обміни та гарантії безпеки: що буде обговорюватися

Трамп зазначив, що серед можливих тем для обговорення з Путіним — територіальні обміни, гарантії безпеки та економічні відносини. Однак він наголосив, що будь-які можливі компроміси можуть бути ухвалені лише українською стороною.

«Це [обмін територіями] буде обговорюватись, але рішення ухвалюватиме Україна. Я думаю, вони ухвалять правильне рішення. Але я тут не для того, щоб вести переговори за Україну. Я хочу посадити їх за стіл переговорів», — пояснив Трамп.

Він також додав, що можливі гарантії безпеки можуть бути надані за участі європейських та інших країн, але не в форматі НАТО.

Економічні наслідки для Росії

Американський лідер попередив, що Росія зіткнеться з «дуже серйозними» економічними наслідками, якщо війна триватиме. Трамп зауважив, що Кремль прагне відновлення економічної співпраці та доступу до американського бізнесу, але це стане можливим лише після повного завершення бойових дій.

За словами Трампа, мета переговорів — не просто зупинка війни, а створення умов для довгострокового миру та стабільності в Україні.

Нагадаймо, раніше у Путіна зробили заяву про підписання договору на Алясці.