Зустріч президента США Дональда Трампа та російського лідера Володимира Путіна на Алясці перетворилася на справжнє випробування для Секретної служби США. Лише за тиждень до саміту агентам довелося організувати безпрецедентні заходи безпеки, що включали захист обох президентів та їхніх делегацій, а також логістику сотень співробітників і техніки. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела, інформує Завтра.UA.

Логістичний виклик в «Останньому рубежі»

Коли Секретна служба США зв’язалася з ріелтором з Анкориджа, Бо Дісброу, щоб орендувати житло для своїх агентів, він був здивований. Зазвичай його нерухомість винаймають туристи, але цього разу запит надійшов від урядової структури. Незабаром після цього з аналогічним проханням звернулося і російське консульство. Це стало першим сигналом про надзвичайну складність майбутньої події.

Аляска, попри свою близькість до Росії, створила численні перешкоди для планування. Анкоридж, де проходить саміт, має обмежену кількість готельних номерів і невеликий ринок оренди автомобілів. Щоб вирішити ці проблеми, Секретній службі довелося доставляти транспортні засоби, зокрема колони позашляховиків, вантажними літаками з 48 інших штатів.

Дипломатія та безпека: правила взаємності

Зустріч відбудеться на об’єднаній базі Елмендорф-Річардсон — найбільшому військовому об’єкті штату, який забезпечує контрольований повітряний простір, укріплені ворота та доступ до військових підрозділів. Це місце зняло багато логістичних проблем, пов’язаних із великою кількістю людей та обладнання.

Протокол Державного департаменту відіграє ключову роль у плануванні безпеки. За правилами взаємності, кожна люб’язність, надана одному лідеру, має бути віддячена іншому. Це правило поширюється на всі аспекти саміту:

Російська служба безпеки контролює безпосереднє пересування Путіна, тоді як Секретна служба відповідає за зовнішнє кільце безпеки.

Жодна зі сторін не може відчиняти двері автомобілів іншої.

Кількість агентів з обох сторін біля кімнати для переговорів буде однаковою, що створює повну симетрію.

Обидві сторони привезли власні команди перекладачів, а також обговорювали кількість і розмір кімнат очікування.

Виклики та пріоритети Секретної служби

Зустріч на Алясці стала одним із багатьох завдань, з якими Секретна служба стикалася в цей період. Одночасно вона забезпечує захист віцепрезидента, готується до Генеральної Асамблеї ООН, охороняє колишніх президентів і віцепрезидентів, а також підтримує федеральне захоплення поліцейського департаменту округу Колумбія.

Хоча Секретна служба не розкриває конкретних деталей своєї роботи, відомо, що сотні агентів були залучені до події, а кожен їхній крок ретельно відпрацьовувався.

«Безпека президента — наш найвищий пріоритет», — йдеться у заяві Секретної служби. «Для забезпечення оперативної безпеки Секретна служба не обговорює конкретні засоби та методи, що використовуються для проведення наших захисних операцій».

Зараз сотні агентів зібралися в Анкориджі. Готелі в центрі міста переповнені. Майданчики для орендованих автомобілів розчищені для колон. Агенти в костюмах і навушниках розставлені на перехрестях, тоді як інші, в цивільному одязі, зливаються з кав’ярнями та паркінгами. Патрульні штату Аляска та місцева поліція втиснуті в маршрути кортежу, які нанесені на карту до смуги повороту.

Нагадаймо, раніше стало відомо що Трамп запропонує Путіну на Алясці:«нафтові обійми» чи мирний договір.