Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц повідомив, що зустріч президентів України та Росії, Володимира Зеленського та Володимира Путіна, ймовірно, відбудеться протягом «двох тижнів». Цю інформацію він надав журналістам у Білому домі після саміту світових лідерів. Повідомляє The Telegraph, інформує Завтра.UA.

Деталі щодо зустрічі

За словами пана Мерца, російський президент погодився на саміт під час телефонної розмови з президентом США Дональдом Трампом.

«Американський президент поговорив з російським президентом телефоном і домовився про зустріч між російським президентом і президентом України протягом наступних двох тижнів», — заявив канцлер Німеччини.

Він також додав, що після двосторонньої зустрічі може відбутися ще один, тристоронній саміт за участі пана Трампа.

Сумніви та застереження

Попри згоду Путіна, Фрідріх Мерц висловив сумніви, чи вистачить російському лідеру «сміливості» особисто бути присутнім на зустрічі. Він підкреслив, що для цього «потрібне переконання».

Ці сумніви частково підтвердив помічник Путіна з питань зовнішньої політики Юрій Ушаков. Він повідомив, що для подальших переговорів будуть призначені більш високопоставлені представники, але не згадав, чи візьме участь сам Путін.

Можливі місця проведення

Питання місця проведення зустрічі залишається відкритим, але вже є кілька пропозицій:

Рим . Італійська прем’єрка Джорджа Мелоні запропонувала провести саміт в Італії.

. Італійська прем’єрка Джорджа Мелоні запропонувала провести саміт в Італії. Женева . Президент Франції Еммануель Макрон вважає, що найкращим місцем стане Женева.

. Президент Франції Еммануель Макрон вважає, що найкращим місцем стане Женева. Угорщина. Агентство Reuters повідомило, що також розглядається варіант Угорщини. Ця країна раніше вже розглядалася як можливе місце для зустрічі Трампа та Путіна. Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан підтримує контакти як з американським, так і з російським лідерами. Крім того, у квітні Угорщина оголосила про вихід із юрисдикції Міжнародного кримінального суду, який видав ордер на арешт Путіна.

Основні розбіжності

На саміті в Білому домі також обговорювався формат майбутніх переговорів. Пан Мерц та президент Франції Еммануель Макрон наголошували, що перед укладенням остаточної мирної угоди необхідно ввести режим припинення вогню. Натомість Путін виступає за негайну угоду.

Крім того, під час обговорень майже не згадувалося про відмову України від великих ділянок її території, що є ключовою умовою для Кремля. Це свідчить про глибокі розбіжності між сторонами, які поки що не вдалося подолати.

Нагадаймо, раніше у Кремлі прокоментували зустріч Зеленського з Трампом та лідерами Європи.