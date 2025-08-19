У Білому домі відбулися переговори за участю Президента України Володимира Зеленського, президента США Дональда Трампа, а також низки європейських лідерів. У Кремлі назвали цю зустріч “важливим днем дипломатії”, інформує Завтра.UA.

Реакція Кремля

Російська сторона уважно стежила за перебігом подій. Представник Кремля, Кирило Дмитрієв, прокоментував зустріч, назвавши її “важливим днем дипломатії”, що зосереджений на досягненні “міцного миру, а не на тимчасовому припиненні вогню”.

Переговори у Вашингтоні: Що обговорювали Зеленський та Трамп

Під час зустрічі у Вашингтоні 18 серпня Президент України Володимир Зеленський обговорив із Дональдом Трампом ситуацію на полі бою, подальші кроки для досягнення миру та питання гарантій безпеки. За словами Зеленського, переговори були “довгими” та “в деталях”, а США висловили готовність підтримати гарантії безпеки для України.