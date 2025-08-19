Український лідер Володимир Зеленський заявив про можливість «пропорційного обміну» територіями з Росією як один з варіантів для майбутніх мирних переговорів. Про це пише The Wall Street Journal, інформує Завтра.UA. Проте, він наголосив на значних перешкодах, що робить реалізацію такого сценарію надзвичайно складною. Ця заява пролунала на тлі пропозиції Дональда Трампа щодо проведення мирної конференції.

Пропозиція Трампа і відповідь України

Президент США Дональд Трамп звернувся до президентів України та Росії із закликом зустрітися з ним на мирній конференції, яку, ймовірно, організують Сполучені Штати. Зеленський одразу підтримав ідею тристороннього саміту.

Однак, після розмови з президентом Росії Володимиром Путіним, Трамп у соцмережах уточнив, що спочатку має відбутися зустріч віч-на-віч між Зеленським і Путіним, і лише після цього можлива зустріч трьох лідерів.

Зеленський готовий до переговорів, але з обмеженнями

У коментарі для The Wall Street Journal президент Зеленський підтвердив готовність до переговорів, але одразу окреслив серйозні обмеження. Він назвав ідею «пропорційного обміну» територіями концепцією, яку можна розглядати лише теоретично через її практичну складність.

Основні перешкоди, за словами президента:

Будь-яка зміна контролю над територіями вимагатиме масового переміщення цивільного населення, що створить колосальні соціальні та гуманітарні проблеми. Конституційні обмеження: Згідно з Конституцією України, передача територій заборонена. Це робить будь-які територіальні поступки юридично неможливими без внесення суттєвих змін до основного закону країни.

Безпека та компенсації — ключові умови

Зеленський неодноразово підкреслював, що Україна не погодиться на жодні територіальні поступки без чітких гарантій безпеки та компенсацій за збитки, завдані війною. Будь-які кроки, спрямовані на мирне врегулювання, мають бути ретельно узгоджені з міжнародними партнерами.

«Пропорційний обмін — це концепція, яку можна розглядати теоретично, але на практиці її реалізація надзвичайно складна», — заявив Зеленський, підкреслюючи, що хоча Україна і прагне миру, вона не готова йти на невигідні поступки, які суперечать національним інтересам, законодавству та несуть загрозу для цивільного населення.

