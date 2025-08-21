Український лідер Володимир Зеленський окреслив чіткі територіальні «червоні лінії», з яких Україна не відступить у переговорах щодо припинення війни. Глава держави підкреслив, що відхід українських Сил оборони з неокупованої частини Донецької області є неприпустимою передумовою для повного припинення вогню. Про це Зеленський заявив на закритій зустрічі з журналістами, на якій повідомляє «Главком», інформує Завтра.UA.

Жодного відступу з Донеччини

Зеленський наголосив, що окупаційні війська утримують близько 67-69% території Донецької області, причому лише третину з цих територій Росія захопила після повномасштабного вторгнення.

«Я пояснив, що розповіді, що до кінця року вони окупують наш Донбас, – це все балачки. Тобто, щоб окупувати наш Донбас, їм потрібно ще чотири роки», – заявив президент.

Він відкинув будь-які ідеї про відмову України від контролю над неокупованими територіями Донеччини заради перемир’я. Крім того, Зеленський підкреслив, що Україна юридично не визнає окупацію жодної з тимчасово захоплених територій.

Росія не зможе утримати захоплені землі на півночі та півдні

Президент також висловив упевненість у тому, що російські війська не зможуть утримати захоплені ділянки на Сумщині, Харківщині та Миколаївщині.

«Якщо ми говоримо про Сумщину або Харківщину, “русскіє” їх не отримають… В сьогоднішніх реаліях це питання часу – кілька місяців – і їх не буде на Сумщині», – сказав Зеленський.

Він зазначив, що в перспективі росіяни не зможуть утримати й Харківщину. Щодо Миколаївщини, Зеленський назвав розмови про передачу Кінбурнської коси безглуздими, оскільки її єдина мета для окупантів – блокування українських морських шляхів.

